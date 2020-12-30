وزير الإعلام اليمني السابق: هجوم عدن يهدف لزرع المصاعب أمام أي تسوية سياسية

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أحمد جودة - القاهرة - قال السفير محمد قباطي وزير الإعلام اليمني السابق، إن الهجوم على مطار عدن أثناء هبوط طائرة رئيس الحكومة اليمنية وأعضائها والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى يهدف لزرع المصاعب أمام أي تسوية سياسية في اليمن، مشيرا إلى أنه يمثل عملا إرهابيا خسيسا من قبل منظمات إرهابية تريد العبث باليمن والمنطقة ككل.

وأضاف وزير الإعلامي اليمني السابق، في حديثه لقناة "الغد"، أن ها الحادث الإرهابي إجرامي راح ضحيته ما يزيد عن 30 شخصا والعشرات من الجرحي، يوضح طبيعة العقلية الإجرامية التي يتمع بها نظام الانقلاب الحالي في صنعاء وما يفعله طوال 6 سنوات وما ارتكبه ضد الإنسانية وجرائم الحرب طوال السنوات الماضية.

كما أكد أن استهداف مطار مدني بهذا الشكل ومحاولة استهداف الحكومة أخرى بطائرة مخففة تم إسقاطها يوضح محاولة الاستمرار في زرع الفشل من قبل هذذه الجماعات والتي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار وزير الإعلام اليمني السابق، إلى أن الحوثيين ومن ورائهم إيران كانوا طوال الفترة الماضية يحاولون ضرب اتفاق الرياض ويحاولون زرع المصاعب لمثل هذا الاتفاق، مؤكدا أن هذا يشكل منعطفا جديا لمواجهة الانقلاب ولا شك أن مثل هذه العمليات الإجرامية ستستمر في مثل هذه الأفعال الإجرامية وضرب أي تشوية سياسية تصب في مصلحة اليمن وإرهاق المنطقة بمثل هذه العمليات وعدم السماح بمرور اتفاق الرياض وأن تستعيد جماعات الانقلاب دورها وضرب استقرار المنطقة ككل.

وشدد على أن مثل هذه العلميات الإجرامية يتطلب موقفا حازما من المبعوث الدولي لكي يقوم بدوره بشكل واضح وإدراج هذه الجماعات كجماعة إرهابية وعدم عمل هذا يمثل حجرة عثرة أمام تصنيفهم كمجموعة إرهابية والعبث بامن اليمن والمنطقة، ولابد من تعزيز المسار السياسي في اليمن والتصدي لمثل هذه الجماعات وكذلك إيران التي تقف وراء هذه الجماعات والعناصر المسلحة التي تهدف لضرب أي استقرار تشهده المنطقة.