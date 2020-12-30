وزارة التعليم بالسعودية تواصل رحلتها التعليمية عن بعد لنجاح ماقدمته في الفصل الدراسي الأول 1442

وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي هي منصة الكترونية رقمية، حيث أنها قدمت أروع مثال تقني متقدم في الاستفادة من خدماتها التعليمية، واستطاع المعلم والطلاب وأولياء الأمور وجميع مستخدميها الاستفادة من برامجها، وكذلك الفصول الافتراضية التي قدمتها على مدار الفصل الدراسي الأول.

وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي وخدماتها التعليمية في الفصل الدراسي الأول

وزارة التعليم السعودية، منصة مدرستي قدمت مثال رائع في التعليم الالكتروني عن بعد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ازدياد وجود المنصة بالمملكة في جميع الأنحاء رفع من شأن المنصة المدرسية أثناء المرحلة التعليمية التي تمت أثناء الفصل الدراسي الأول، حيث أن المنصة قامت بتوفير جميع مايلزم المعلم من وسائل وتقنيات حديثة لتساعده في عملية التعليم عن بعد، وجميع المسارات التعليمية المتنوعة، كما أنها أضافت بنك أسئلة تعليمية يتجاوز ال 100 ألف سؤال يشمل جميع المقررات الدراسية، وبجانب ذلك أضافت أكثر من محتوى متنوع للتعليم عن بعد، ومن هذه المحتويات ماهو مرئي وماهو صوتي، وقصص كرتونية، وفيديوهات مرئية وصوتية، وأيضاً منها ماهو ثلاثي الأبعاد لتتناسب مع التقنية الحديثة التي تقوم بها منصة مدرستي.

التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية وأكثر من قناة لمنصة مدرستي للتعليم الالكتروني

أضافت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أكثر من قناة تعليمية أخرى، حيث أن هذه القنوات متجددة دائماً وفعالة حتى تكمن الاستفادة الكاملة من الدراسة على المنصات التعليمية الرقمية، وتوفر هذه المنصات واجبات واختبارات الكترونية لفتح ساحات النقاش بين الطلاب ومعلميهم والتواصل عن بعد، ووفرت الوزارة على المنصة برامج مايكروسوفت أوفيس 365، حتى يتمكن الطلاب من استخدام هذه البرامج المفيدة في الحاضر والمستقبل، وحتى تشمل هذه العملية التعليمية عن بعد جمع الطلاب في جميع المجالات، وعززت الوزارة جميع مسئولي التعليم على تحفيز أولياء الأمور ومستخدمين المنصة، لتدريبهم على منصة مدرستي وكيفية الدخول على منصة مدرستي، كمل أنه تواصل وزارة التعليم مسيرة التعليم الالكتروني عن بعد وذلك بعد ماحققته من نجاح خلال فصلها الأول، وبمرور ظرف طارئ واحد هكذا صنع من التعليم عن بعد منصة رقمية تدار بفريق متكامل بدايةً من وزارة التعليم إلى أن تصل المعلومة مركزة إلى الطلاب، كما أصرت وزارة التعليم على استمرار عملية التعليم بالمملكة برغم كل التحديات التي حدثت بالسعودية من جائحات وأزمات اقتصادية، منصة مدرستي أصبحت أسرة واحدة متكاملة للتعليم عن بعد بجميع مجالاتها.