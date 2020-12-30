التسجيل في مؤسسة الوليد للمساعدات الخيريه والحصول علي سكن وسيارة

التسجيل في مؤسسة الوليد للحصول علي سكن وسيارة يعتبر أهم ما يوجد على محركات بحث جوجل، حيث أن مؤسسة الوليد من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية وتم تأسيسها منذ أكثر من 40 عام للعمل على تقديم المساعدات الخيرية لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومساعدة الفقراء والعائلات التي تحتاج المساعدات المالية، ولكن للحصول على مساعدات الوليد بن طلال الخيرية يجب أن يتم التسجيل بالموقع الخاص بها مع توفير جميع شروطها بالمواطنين للحصول على السكن أو السيارة، وسنستعرض لكم طريقة التسجيل بالمؤسسة.

التسجيل في مؤسسة الوليد للحصول علي سكن وسيارة

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الكثير من المساعدات للحصول على السكن أو السيارة ولكن يتوجب التسجيل بالموقع الخاص بها كالتالي:

لابد من الدخول بالموقع الخاص بالمؤسسة.

ثم عليكم بالضغط على خيار تسجيل جديد.

ثم يجب القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة والتي تضم اسم المستفيد رباعي، البريد الالكتروني الخاص به، رقم الهاتف ورقم الهوية، تأكيد البريد الالكتروني، كلمة السر وتأكيد كلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على تسجيل ومن ثم سيبدأ تفعيل الحساب لخاص بالمواطن في مؤسسة الوليد بن طلال فوراً.

حرصت مؤسسة الوليد أنت تقوم بوضع عدة شروط متنوعة حتى يستحق المواطنين الاستفادة من برنامج الاسكان التي تقدمه والتي يضم الآتي:

يجب أن يكون المرتب الخاص بالشخص الذي يعول الأسرة أكثر من 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المستفيد لا يملك أي وحدات سكنية أخرى.

يمكن توريث الوحدة السكنية للأسرة المستفيد في حال وفاته.

لا يمكن للمستفيد بالمساعدة بيع أو تأجير الوحدة السكنية.

يجب أن لا ينطبق على الشخص المستفيد من برنامج السكن الشروط المفروضة من وزارة الإسكان وشروط الحصول على القروض من البنوك.

يوجد عدة شروط لكي يحصل المواطنين على سيارة من برنامج السيارة التي تقوم بتقديمه المؤسسة وأهمها الآتي: