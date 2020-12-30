رابط نظام فارس لتسجيل الخدمة الذاتية 1442

نظام فارس لتسجيل الخدمة الذاتية يعتبر واحد من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المعلمون والمعلمات والعامين في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية للتسجيل في هذه الخدمة التي يقدمها النظام لهم، حيث إن تلك الخدمة قد تم تخصيصها بهدف أن يتم التسهيل علي جميع المعلمين والمعلمات أجراء الأمور الخاصة بشؤون العاملين والتنمية البشرية.نظام فارس لتسجيل الخدمة الذاتية
يعتبر هذا النظام هو واحد من ضمن الأنظمة الخاصة بشؤون الموارد البشرية والتي مخصصة للعاملين في قطاع التعليم سواء من الموظفين أو من المعلمين والمعلمات والهدف من هذا النظام هو أن يتم الحصول علي بعض الموافقات في الأمور الإدارية بسهولة وبدون الحاجة إلي الذهاب للمؤسسة.كيفية استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس
يستطيع المعلم استخراج تعريف بالراتب عن طريق أحراء بعض الأمور البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:-
- الانتفال إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- الانتفال من القائمة الرئيسية للموقع إلي قائمة الخدمات
- اختيار من الصفحة المعروضة لك الخدمات الإلكترونية.
- تقوم بعد ذلك باختيار من هذه الصفحة البدلات والرواتب.
- تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- اكتب رقم التحقق البشري للتأكد من كونك أنسان.
- الضغط علي زر استخراج التعريف بالراتب.
- يتم عرض لك تعريف الراتب في صحفة أخري.
حتي تتمكن من التسجيل في هذه الخدمة الإلكترونية التي أنشأت حديثاً من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يتوجب عليك أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:-
- الدخول إلي صفحة نظام فارس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار برنامج الخدمة الذاتية.
- اختيار تسجيل في البرنامج.
- يتطلب منك بأن تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك في الصفحة المعروضة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الأبيان للراتب.
- تكتب رقم التحقق البشري الذي يوجد في الصورة والمكون من ستة أرقام.
- الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.
- يتم التسجيل في حسابك.
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