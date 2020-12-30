رابط دخول الطلاب نظام نور للحصول علي النتائج 1442

رابط دخول الطلاب نظام نور يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها مختلف الطلاب والطالبات المقيدون في العديد من المدارس في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي النتائج للترام الأول والتي قد انتهي أداء الاختبارات النهائية لها علي منصة مدرستي التعليمية في الفترة الأخيرة عبر النظام الإلكتروني.

دخول الطلاب نظام نور

تعمل المملكة العربية السعودية وتحديداً وزارة التعليم بالقيام بتطوير مختلف مراحل التعليم عن طريق وضع العديد من الأنظمة التعليمية التي تعمل علي ذلك ومنها نظام فارس و نظام نور التعليمي الذي يساعد أولياء الأمور والطلاب في الحصول علي نتائج مختلف المراحل الدراسية باستخدام رقم الهوية للطالب فقط وفي خلال دقائق متعددة.

معرفة نسبة الطالب من نظام نور

يستطيع الطالب إن يحصل علي النسبة الكلية له عن طريق نظام نور التعليمي وذلك عبر أحراء بعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي الأنترنت.

يكتب الطالب رقم الهوية ورقم السر لتسجيل الدخول في حسابة.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار قائمة التقارير.

أختيار منها نسبة الطالب.

تحديد الفصل الدراسي للطالب ثم الضغط علي زر التالي.

يتم فتح نموذج للطالب يقوم بملء البيانات المطلوبة منه.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط علي زر عرض البيانات.

يفتح للطالب صفحة اخزي بها النسبة الخاصة به.

رابط دخول الطلاب نظام نور 1442

يستطيع الطالب بأن يقوم الدخول في حسابة لنظام نور ليحصل علي نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك عبر القيام بمجموعة خطوات بسيطة تتلخص في السطور التالية :