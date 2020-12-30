تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي

- 1/2
- 2/2
تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الإبتدائي، صرحت وزارة التربية والتعليم من خلال بيان لها عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي لعام ١٤٤٣، وسوف يتم التسجيل عبر رابط نظام نور التعليمي وذلك عبر الدخول علي حساب ولى الأمر ،وسوف يتم للتسجيل للطلاب المستجدين خلال فترات زمنية تم توضيحها بجدول زمني معين يتم فيه إضافة شرائح الطلاب المستجدين وذلك للمدارس الحكومية والأهلية والدولية وتحفيظ القرآن وذلك للطلاب السعوديين القائمين بالمملكة وأبناء مواطني دول التعاون المجلس الخليجي الذين أكملوا سن ٦سنوات أو الذين تنطبق عليهم الضوابط المتعلقة بالعملية المعلنة على موقع إدارة التربوية الرسمي،العام الدراسي ١٤٤٢- ١٤٤٣
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٢- ١٤٤٣ وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ محرم ١٤٤٣، وقد وفرت الوزارة خطة زمنية سيتم من خلالها تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي وذلك عبر نظام نور من خلال الدخول على حساب ولي الأمر، وسوف يتم البدء في قبول طلبات الطلاب المستجدين في يوم ١١ جماد الأول ١٤٤٢ وذلك للمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن للطلاب الذين أكملوا ٦ سنوات أو أقل من ذلك ب ٩٠ يومًا، وسوف يستمر قبول الطلبات الفترة الزمنية الأولي يوم ٢٤/٦ /١٤٤٢.
الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين 1443
تم تقسيم تقديم وتسجيل طلبات الطلاب المستجدين إلى جدول زمني معين وضعته وزارة التربية والتعليم، وهذا الجدول الزمني كالتالي:
- قبول طلبات الفترة الأولى للطلاب السعوديين وغير السعوديين المدارس الأهلية والدولية والعالمية بداية من يوم ١١/ ٦/ ١٤٤٢ وتستمر حتى يوم ١٩ صفر ١٤٤٣ لنفس الفئة العمرية.
- المدارس الحكومية ومدارس التعليم العام سوف يتم قبول الطلبات للطلاب من أمهات سعوديا ت وأباء،غير سعوديين بدءًا من يوم ١٤ رجب.
- أما الطلاب الغير سعوديين من أبناء الجالية اليمنية أو الخليجيين أو النتيحة أو أبناء الدبلوماسيين الذين يتعاملون معاملة الجنسية السعودية وذلك يون ١٤ شعبان ١٤٤٢.
- الطلاب الغير سعوديين الذين يعمل آبائهم في القطاع الحكومي سيتم قبول طلباتهم في الفترة الزمنية بداية من يوم ٥رمضان ١٤٤٢.
- الطلاب الغير سعوديين الذين يعمل آبائهم في القطاع الخاص سيتم البدء في قبول طلباتهم بداية من يوم ١٩ رمضان.
- آخر مواعيد تسجيل التسجيل في المظارس التعليمية العامة لكل فئة عمرية يوم ١٩ /٢/ ١٤٤٣.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.