تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي

تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الإبتدائي، صرحت وزارة التربية والتعليم من خلال بيان لها عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي لعام ١٤٤٣، وسوف يتم التسجيل عبر رابط نظام نور التعليمي وذلك عبر الدخول علي حساب ولى الأمر ،وسوف يتم للتسجيل للطلاب المستجدين خلال فترات زمنية تم توضيحها بجدول زمني معين يتم فيه إضافة شرائح الطلاب المستجدين وذلك للمدارس الحكومية والأهلية والدولية وتحفيظ القرآن وذلك للطلاب السعوديين القائمين بالمملكة وأبناء مواطني دول التعاون المجلس الخليجي الذين أكملوا سن ٦سنوات أو الذين تنطبق عليهم الضوابط المتعلقة بالعملية المعلنة على موقع إدارة التربوية الرسمي،

العام الدراسي ١٤٤٢- ١٤٤٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٢- ١٤٤٣ وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ محرم ١٤٤٣، وقد وفرت الوزارة خطة زمنية سيتم من خلالها تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي وذلك عبر نظام نور من خلال الدخول على حساب ولي الأمر، وسوف يتم البدء في قبول طلبات الطلاب المستجدين في يوم ١١ جماد الأول ١٤٤٢ وذلك للمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن للطلاب الذين أكملوا ٦ سنوات أو أقل من ذلك ب ٩٠ يومًا، وسوف يستمر قبول الطلبات الفترة الزمنية الأولي يوم ٢٤/٦ /١٤٤٢.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين 1443

تم تقسيم تقديم وتسجيل طلبات الطلاب المستجدين إلى جدول زمني معين وضعته وزارة التربية والتعليم، وهذا الجدول الزمني كالتالي: