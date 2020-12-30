لائحة الإجازات الجديدة 1442 قانون الخدمة المدنية

لائحة الإجازات الجديدة لعام 1442 في السعودية، كانت قد أجرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عدد كبير من التعديلات على اللائحة الجديدة لأجازات 1442، وهذا لكي تتناسب مع وضع الموظفين في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، أما عن لائحة الإجازات فهي توضح جميع أحكام الإجازات من حيث مدتها والأجر المستحق لها، والذي من الممكن أن يتم احتسابه أجر بدون متقطع أو أجر كامل، اللائحة أيضًا تقوم بتوضيح العقوبات التي تم تطبيقها في حالة مخالفة هذه التعليمات. لائحة الإجازات الجديدة من المعروف أنه في حالة تنظيم أي لائحة جديدة أو قانون جديد فإنه يتم في البداية اللجوء إلى قواعد الدستور المنظم للبلاد، ثانيًا يتم اللجوء في المقام الثاني إلى أنظمة الهيئة التشريعية وقوانينها، أما في المقام الثالث لهذه اللوائح سيتم فيها اللجوء إلى اللوائح التي تقوم الأجهزة التنفيذية بتصدرها والتي من خلالها أيضًا يتم تفسير القانون وجميع أحكامه الواردة، وكذلك أيضًا تحديد آليات تنفيذ القانون. لائحة الإجازات الجديدة نظرًا إلى قدرة جميع الجهات التنفيذية على التعرف على طبيعة العمل، فإنه مهمة إصدار لائحة جديدة قد تم إسنادها إليها، هذه التعديلات قد تم عملها لكي يتم بها تحسين سير العمل وخاصةً أن الإجراءات هي التي تطلبها هذه التعديلات والقوانين.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أجرت عدد كبير من التعديلات على لائحة أجازات الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية. قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية يختص بتنظيم العمل للموظفين في القطاع الحكومي ولهذا قد تم إصدار القانون وفقًا للمرسوم الملكي الذي قد تم تحريره في تاريخ 10/7/1379، وهذا القانون يضم عدد كبير من بنود الوظائف الحكومية وما تملكه من جميع القواعد بالنسبة لاختيار الموظفين وأيضًا الطرق الخاصة بشغل الوظائف الخاضعة للنظام وأيضًا واجبات الموظف وحقوقه المكفولة.

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