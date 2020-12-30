فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات بكورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بياناتها اليومية، بحسب "روسيا اليوم"، أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد وصل إلى 2.600.498، فيما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 64.381.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 11.395 إصابة و969 وفاة بالفيروس.