اعتبارا من الخميس.. تأمين المجال الجوى لسويسرا على مدار الساعة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للجيش، بحسب "سبوتنيك"، أنه سيضع مقاتلتى "إف-18" فى الخدمة على مدار الساعة لتأمين المجال الجوى للبلد الأوروبى الصغير، حسبما ذكرت "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال البيان، إن شرطة الجو ستظل تؤدى مهامها 24 ساعة يوميا لتأمين المجال للبلد الذى لا يمتلك أى منفذ بحرى، وضمانه سيادته.

وتأتى هذه الخطوة، بعد 7 أعوام على تعذر إطلاق مقاتلات لمواجهة واقعة اختطاف طائرة حدثت خارج وقت عمل السلاح الجوى.

وفى فبراير 2014 اختطف مساعد طيار يعمل لدى الخطوط الإثيوبية، الطائرة التى كان يعاون قائدها.

وكان على متن الطائرة المتجهة من أديس أبابا إلى روما 202 شخص ما بين ركاب وطاقم، إلا أن المختطف أجبرها على الهبوط فى جنيف.

وعلى الرغم من إعلان المختطف اعتزامه الهبوط بالطائرة فى سويسرا، إلا أن السلطات فى البلد الأوروبى لم تطلق أسطولها من مقاتلات اف-18 واف-5 تايغر لمواكبة الطائرة.

وبين سلاح الجو السويسرى، فى ذلك الوقت أن تعذر إطلاق المقاتلات يرجع إلى أنها جاهزة فقط خلال وقت العمل.

وعلى إثر الحادث المحرج، تقدم البرلمان السويسرى بمشروع قانون لدعم تامين المجال الجوى.

وتضمن المشروع ضمان توفر مقاتلتين على مدار اليوم لديهما القدرة على الانطلاق خلال 15 دقيقة من الإشعار بذلك.

وذكر بيان الجيش أن المشروع تم إنجازه بنجاح خلال المهلة المتوقعة.