مقتل 20 جنديا سوريا و8 مدنيين بهجوم استهدف حافلة مدنية فى دير الزور

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "سبوتنيك"، فى دير الزور أن حافلة ركاب تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش"، ما أسفر عن ارتقاء 28 شخصا بينهم 8 مدنيين و20 جنديا فى الجيش العربى السورى، وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأضاف المراسل، أن الهجوم الإرهابى على الحافلة تم بالقرب من منطقة (كباجب) الواقعة على الطريق الدولى (دير الزور - تدمر).

وأكد مصدر ميدانى لـ"سبوتنيك" أن منطقة (كباجب/ 50 كم جنوب غربى ديرالزور)، شهدت نشاطا متصاعدا لمسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى المحظور فى روسيا خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى قيام الطيران الحربى خلال الأيام القليلة الماضية بتوجيه سلسلة من الضربات باتجاه مقرات صحراوية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى المنطقة وجوارها.

وأكد المصدر، أن الجيش السورى أرسل تعزيزات عسكرية من المواقع القريبة إلى المنطقة التى شهدت الهجوم، وخاضت وحداته اشتباكا مع مجموعة مسلحة تزامنا مع ضربات جوية للطيران الحربى السورى الروسى المشترك.

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 عربات للمسلحين، كما سجل مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحا من المهاجمين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مراسلها فى دير الزور، خبرا مفاده: "تعرض حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بولمان على طريق دير الزور ــ تدمر فى منطقة كباجب لهجوم إرهابى ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا وجرح 13 آخرين".