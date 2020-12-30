جونسون: الحكومة مضطرة إلى تشديد القيود بسبب الوتيرة الهائلة لانتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اضطرت إلى فرض قيود أكثر صرامة على أجزاء من إنجلترا بسبب "الوتيرة الهائلة" لانتشار سلالة جديدة من "كوفيد 19".





وأضاف "جونسون"، فى مؤتمر صحفى بحسب "سبوتنيك": "يجب أن نواجه حقيقة أن الوتيرة الشديدة لانتشار هذا المتغير الجديد تتطلب منا الآن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى بعض المجالات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

كما حث رئيس الوزراء البريطانى المواطنين على البقاء فى منازلهم ليلة رأس السنة لاحتواء تفشى المرض، قائلا: "يجب أن أطلب منك اتباع القواعد أثناء قضاء ليلة غد وأن ترى العام الجديد بأمان فى المنزل".

وذكرت صحيفة "ذا ​تايمز​" البريطانية، فى وقت سابق اليوم، أن جونسون​ وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة ​فيروس كورونا​ فى أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق ​الحكومة​ من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة فى أجزاء من ​الجنوب​ الغربى تنتشر فيها السلالة ​الجديدة​ فيما يبدو على الرغم من قلة عدد الحالات نسبيا.

وطالب عالم بارز فى مجال الأوبئة، الحكومة البريطانية بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادى موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقرت المملكة المتحدة الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد المضاد لكورونا، وبدء عملية التطعيم به فى وقت مبكر من العام المقبل.

وفى بيان لها، قالت الحكومة إنها وافقت على توصية وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية فى بريطانيا، باستخدام لقاح جامعة أكسفورد وشركة اسرازينيكا.

وأكدت الحكومة استيفاء اللقاح معايير السلامة والجودة والفاعلية الصارمة.