CNN: دليل السياح لزيارة مصر خلال موجة كورونا| وهذه المدينة الخيار المثالي

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا وجهت خلاله نصائح للراغبين في السفر إلى مصر خلال تفشي الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت إنه في حال كنت تخطط للسفر في رحلة إلى مصر، فهناك بعض الأشياء عليك معرفتها وتوقعها خلال جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقالت إن مصر سمحت باستئناف الرحلات الجوية الدولية في 1 يوليو، وعلى الرغم من أنه يجب على جميع الركاب إظهار اختبار سلبي تم إجراؤه قبل المغادرة (بخلاف ثلاثة وجهات ساحلية محددة)، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول.

وأضافت:"تمتلئ مصر بالمعالم الكبرى: أهرامات الجيزة والمتاحف المثيرة وثقافة المقاهي في القاهرة، ناهيك عن بعض أرقى بقاع الغوص في العالم في البحر الأحمر. استكشف الصحراء من خلال بعض أفضل مسارات المشي لمسافات طويلة في شمال إفريقيا أو عش برفاهية في منتجعات الخمس نجوم كاملة مع الشواطئ الخاصة التي تنزلق برفق في المياه الزرقاء. من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره بالقاهرة في عام 2021".

يمكن لجميع المسافرين دخول مصر بشرط أن يتمكنوا من إظهار دليل على اختبار كورونا سلبي. واعتبارًا من 1 سبتمبر، يجب على جميع الوافدين إلى مصر ، بما في ذلك مواطنيها، تقديم اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة. يمتد هذا إلى 96 ساعة للقادمين من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكندا ولندن وباريس وفرانكفورت. يجب أن تكون الشهادة مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعربية وختمها من قبل مختبر معتمد. يجب على جميع المسافرين إكمال بطاقة المراقبة الشخصية وإظهار دليل على التأمين الصحي عند الوصول.

وكبديل لذلك، فإن الوافدين إلى المحافظات الساحلية، جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح الذين لا يستطيعون إظهار دليل سلبي يمكنهم الخضوع للاختبار والعزل في انتظار النتائج، بتكلفة 30 دولارًا. يجب على أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالعزل لمدة 14 يومًا في منطقة مخصصة بالفندق.

وعن وضع كورونا الحالي في مصر قالت:"

شهدت مصر ما مجموعه 134000 إصابة و7466 حالة وفاة حتى 29 ديسمبر. وبعد ارتفاع كبير في يونيو ويوليو، تراجعت الوفيات والحالات خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، على الرغم من أن الأرقام الأخيرة تظهر ارتفاعًا ثابتًا".

وأضافت أن الكمامات إلزامية ويجب ارتداؤها في جميع وسائل النقل العام وفي سيارات الأجرة، وكذلك في الأماكن العامة المغلقة. هناك أيضًا قيود صارمة على التجمعات العامة. كما خفضت الفنادق طاقتها واتخذت تدابير نظافة جديدة للحد من انتشار الفيروس.

ورشحت "سي إن إن" أن تكون دهب بمثابة المنتجع المثالي على البحر الاحمر.