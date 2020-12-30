بشار الأسد موجها رسالة مهمة: سوريا أرضنا وسندافع عنها بالبندقية والمعول|شاهد

أفادت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية علي موقع فيس بوك ان الرئيس بشار الأسد والسيدة اسماء الأسد شاركا اليوم أكثر من 300 طالب وطالبة من الفرق التطوعية لطلبة سورية في تشجير منطقة حرش التفاحة بريف الدريكيش، الذي تعرض للحرائق العام الماضي.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية ان ذلك يأتي ضمن إطار حملة وطنية تطوعية انطلقت منذ أسابيع وتستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل بمشاركة العديد من النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية.

وتهدف الحملة زراعة ملايين الغراس الحراجية والمثمرة في مختلف المحافظات السورية.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديثه للطلبة قائلا : أن نغرس شجرة في الأرض يعني أننا نزرع في الوطن حبًا، فالوطن هو الأرض، وهو الشجرة التي نزرعها ونكبر معها.

وقال "الإرهاب لا يمكنه أن يمنعنا من القيام بواجبنا، فهذه الأرض هي أرضنا وسندافع عنها بالبندقية وبالمعول الأرض تعني بالنسبة لكل واحد منّا الارتباط والانتماء".