بعد عام من أول حالة..مفاجأة بعدد إصابات كورونا بـ ووهان الصينية

كشفت أكبر وكالة صحية صينية أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، قد يكون أعلى بعشرة أضعاف من العدد المعلن عنه.

ووجد الباحثون، الذين أجروا دراسة في أبريل الماضي، أن 4.4٪ من عينة من 34000 شخص في ووهان أثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا.

ويشير تطبيق هذه النسبة على سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونًا إلى أن أكثر من 480 ألف شخص قد أصيبوا بالفيروس بالمدينة فقط، وهو رقم أعلى بكثير من 50354 حالة إصابة بكوفيد -19 التي أكدتها هيئة الصحة المحلية في ووهان حتى الآن.

وذكرت النتائج أن سلطات مدينة ووهان لم تبلغ عن الحالات الأولى أو كافحت لعدم الكشف عن أعداد الإصابات بشكل صحيح في بداية ظهور الوباء في البلاد.

وصرح هوانج يان تشونج، كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، لوكالة الأنباء الفرنسية بأن هذا التناقض الكبير بين الحقيقة والمعلن عنه من الحالات، ربما تم أثناء حالة الفوضى التي تعرضت لها البلاد في شهري يناير وفبراير.