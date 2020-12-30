هل جرى تفجير مرفأ بيروت بالريموت كنترول؟.. حسان دياب يجيب

نفي المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما نسب إليه من تصريحات بشأن تفجير مرفأ بيروت بالريموت كنترول.

وقال المكتب الإعلامي لـ حسان دياب في بيان له: " نقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلامًا منسوبًا الى الرئيس حسان دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول وأن هذا كلام غير دقيق، ورهن التحقيقات التي ستحدد كيفية حصول الانفجار".

كان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد استنكر ماحدث في لبنان من تفجير لمرفأ بيروت حيث قال : إن كل ما يحدث مريب… هناك شيء غير قابل للتفسير، توقيت ذلك، وما يحدث.

وذكر دياب في تصريحات لشبكة سي ان ان، أن قرارا صدر في الليلة التي سبقت تفجير مرفأ بيروت اي في " 3 أغسطس" لكل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل بالتحقيق في وجود مايقرب من 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، وصلت إلى بيروت على متن سفينة في عام 2013

في السياق ذاته كشف مسؤول في المخابرات اللبنانية، " للشبكة ذاتها ، اختفاء 1300 طن من نترات الأمونيوم من المستودع قبل الانفجار.

كان لبنان في الرابع من أغسطس الماضي شهد انفجارا ضخما في احد مخازن مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي علي 2750 طن من نترات الأمونيوم والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 200 شخص وإصابة المئات فضلا عن الخراب والدمار الهائل الذي لحق بالمرفا والعاصمة اللبنانية بيروت.