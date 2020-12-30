غرائب 2020.. حيوان يشن حرباً على سكان نيويورك الأمريكية

تأبى 2020 أن تغادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون إضافة المزيد من الكوارث على مواطنيها، خاصة في نيويورك، وذلك عقب الهجمات الأخيرة لحيوان السنجاب الشريرة.
أبلغ سكان حي ريجو بارك في نيويورك، عن تعرضهم لهجمات متكررة على يد حيوان السنجاب خلال الشهر الماضي، حيث تسببت هذه الهجمات في دخول سيدة للرعاية الطارئة عقب تعرضها للعض على يد سنجاب.
تسببت هذه الهجمات من جانب السنجاب في حالة من الفزع والخوف لدى السكان، حتى تقول إحدى السكان إنها لا تغادر منزلها إلا برفقة رذاذ الفلفل، لاستخدامه في حالة تعرضها لهجوم من حيوان السنجاب، فيما أعرب آخرون عن خوفهم على أطفالهم.
ونصحت وزارة الصحة في المدينة، بتوظيف صياد مرخص من الولاية لاصطياد هذا الحيوان، قائلة إن السناجب والعديد من القوارض الصغيرة الأخرى نادرا ما تصاب بداء الكلب، حيث طالبت من المواطنين الإبلاغ عن أي حيوان مصاب.
فيما حذّرت إدارة المنتزهات بنيويورك من إطعام السناجب، الأمر الذي قد يُقلل من خوفها من البشر.
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