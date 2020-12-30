بيت العائلة يوفر الخلوة الشرعية بـ سجون الكويت

أعلنت صحيفة القبس الكويتية أن 4 جهات حكومية وخيرية في الكويت باشرت إجراءاتها لإنشاء بيت العائلة للموقوفين داخل السجن المركزي حيث سيسمح لهم استقبال عائلاتهم وتوفير الخلوة الشرعية بين الأزواج.

وبدوره كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بدر المبارك أن بيت العائلة الذي ستشرف على تنفيذه الجمعية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الدخلية وبتمويل سخيٍّ من الأمانة العامة للأوقاف يهدف لتعزيز المبادئ العامة لحقوق الإنسان، فضلًا عن إصلاح وتهذيب وتقويم سلوك النزلاء والنزيلات على السواء، وذلك مـن خلال تحقيق المناخ العائلي المناسب للنزلاء وأسرهم.

كما بين المبارك أن الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية تسعى من خلال بيت العائلة إلى توفير الأسباب للمِّ شمل الأسرة المكونة من النزيل والمسجون، وصنع الفرصة للأسرة مرة أخرى لتعيش بعض الوقت في جو أسري وعائلي يلتقي فيه الجد والجدة والأم والأب والأبناء والأحفاد في أجواء تسودها المحبة والوئام مع قريبهم أو قريبتهم النزيل أو النزيلة.

وأضاف : إن بيت العائلة سيوفر (الخلوة الشرعية) مع مراعاة الضوابط المحددة بالشريعة الإسلامية، وتوسيع التطبيقات الإنسانية بهذه الإضافة الرائدة في منطقة مجمع السجون بما يتوافق والتوصيات الصادرة عن البروتوكولات والمؤتمرات للهيئات والمنظمات الدولية الحقوقية.

وواصل المبارك : أن الموقع المقترح للبيت العائلي يقع داخل سور مجمع السجون في منطقة الصليبية، بجانب إدارة العمليات التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، مضيفًا أن المبنى سيحتوي على مـدخل وقاعة استقبال خاصة بالنـزلاء، إضافــة إلى المكون الأساسي للمبنى المتمثل في وحدات المعيشة، وتحتوي كل وحدة على صالة معيشة وغرفة نوم مزدوجة، إضافة إلى مطبخ تحضيري ودورة مياه.

واتم : إن فلسفة بيت العائلة تقوم على إنشاء فندق للنزلاء ضمن حدود السجن بكامل مرفقاته من أجل زيارات اليوم الأسري المفتوح حتى يلتقوا أقاربهم من الدرجة الأولى حفاظًا على النواحي الأسرية والاجتماعية بمشاركة اربع جهات هي الجمعية الكويتية للأسر المتعففة و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الدخلية والأمانة العامة للأوقاف.