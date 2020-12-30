نظام نور 1442 برقم الهوية فقط NOOR With ID لمُطالعة نتائج الطلاب

يرغب كثيرين في الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442 برقم الهوية فقط، أو عن طريق إنشاء حساب نور ولي الأمر الجديد للحصول علي إشعار درجات الطالب بكل سهولة، لهذا سنضع بين أيديكم الآن رابط النتائج بالسجل المدني عبر موقع نور بالهويه ورمز التحقق، حيث أعلنت وزارة التعليم أنه بنهاية فترة الاختبارات النهائية، يوفر نور المركزي لنتائج الطلاب، الشهادة للفصل الدراسي الأول، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور عبر noor results وفق ما سنضعه بين أيديكم الآن.

قام وزير التعليم بالحديث عن استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه للفصل الدراسي الأول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ يومين للحديث عن دور منصة مدرستي في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، وقد واجهة الوزارة تحديات كبيرة، لكن تم تكليلها بالنجاح كما ذكر السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، وزير التعليم السعودي.

ذكر أن نسبة تسجيل دخول منصة مدرستي وصلت إلي 98%، بعد أن كانت الوزارة تستهدف 70% من النسبة الكليلة للطلاب، وأضاف أن ذلك سيكون دافع كبير للدمج بين التعليم عن بُعد، وتعليم أرض الواقع.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442

تستطيعون استعلام نتائج نور بالهوية فقط، وذلك عن طريق الدخول إلي الموقع الإلكتروني موقع نور للنتائج وتطبيق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي رابط نور للنتيجة، noorresults.

يتم استخدام المنصة الإلكترونية ’’madrasati sa’’.

إذا تم الدخول لنور، يقوم الطالب باختيار رابط الهوية.

يجب إدخال ’’رقم هوية الطالب، ورمز التحقق الظاهر’’.

يتم الضغط علي بحث للحصول علي الدرجات بالكامل.

إذا تم الدخول لمدرستي، يتم إدخال الإيميل.

تصلكم رسالة تحتوي إشعار الدرجات علي حسابكم.

يمكنكم التعرف علي تفاصيل أكثر من خلال الفيديو.

استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني

يوضح لنا الفيديو التالي كيفية الدخول واستعلام نتائج نور 1442 الذي توفره وزارة التعليم، ونؤكد لكم أن الحصول علي إشعار الدرجات يحتاج تطبيق الخطوات بشكل سليم، أو انتظار التفعيل لرابط الهوية.

أرفقنا إليكم رابط موقع نظام نور 1442 برقم الهوية استعلام النتيجة للطالب، وفور تفعيل الرابط الرسمي سنعلمكم بذلك.