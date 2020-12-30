منصة مدرستي schools.madrasati.sa استعلام نتائج الطلاب 1442

بدأت العديد من مدارس المملكة العربية السعودية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في رفع نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم في المملكة، حيث أصبحت منصة مدرستي الالكترونية أحد أهم المنصات الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية في الفترة الراهنة، خاصة منذ إطلاق وزارة التعليم للمنصة.

منصة مدرستي

الوزارة قامت بإطلاق منصة مدرستي بغرض أن تكون منصة من أجل التعليم عن بعد، حيث بدأت الوزارة في تطبيق نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية، والتي بدأت بالفعل عملها بداية من العام الدارسي 1442، ومن ثم استكملت عملها حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442، حيث أدى من خلالها الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد.

خدمات منصة مدرستي

وتقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات التي تهم الطلاب والمعلمين وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، ففي الوقت الراهن بدأت العديد من المدارس داخل المملكة العربية السعودية تقوم بالإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التعليمية.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي فيمكنكم تسجيل الدخول من خلال موقع المنصة منصة مدرستي عبر زيارة رابط المنصة على الانترنت وهو: schools.madrasati.sa حيث يتم تسجل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر مدرستي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية فيمكنكم الدخول إلى موقع مدرستي على الانترنت، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال حساب الطالب، أو من خلال حساب ولي الأمر التابع له الطالب، ومن ثم الدخول إلى أيقونة التقويم والضغط عليها، حيث سيتم ظهور إشعار الفصل الدراسي الأول في حال ظهور النتائج ورفعها على الموقع، قم بالضغط عليها سيتم ظهور ملف به كافة درجات الطالب في مختلف المواد الدراسية التي أدى فيها اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، قم بالضغط عليه من أجل تحميل الملف على جهازك الشخصي أو جهاز الجوال، ومن ثم قم بفتح الملف بأحد البرامج الداعمة للملفات التي تعمل بإمتداد PDF، وهنا سيتم ظهور شهادة الطالب وبيان درجاته في كافة المواد، ومن خلال هذا الملف يمكن للطالب أن يقوم بطبعها في حال الرغبة في الحصول على نسخة ورقية من النتيجة.