أخبار اليمن : العدوان يجدد غاراته الإجرامية على مأرب والبيضاء

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العدوان يجدد غاراته الإجرامية على مأرب والبيضاء

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات إجرامية على مأرب والبيضاء وصعدة وعسير. العدوان يجدد غاراته الإجرامية على مأرب والبيضاءجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات إجرامية على مأرب والبيضاء وصعدة وعسير. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة مديرية ماهلية بمأرب، وغارتين منطقة قانية بمديرية ردمان في البيضاء. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية الظاهر بصعدة، وغارتين على مجازة الغربية في قطاع عسير.

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