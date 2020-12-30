فريق عمل "دوت الخليج" ينجو من هجوم مطار عدن

نجا فريق عمل "دوت الخليج" من التفجيرين اللذين شهدهما مطار عدن، ظهر الأربعاء، مباشرة بعد وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.

وتعرض مراسل القناة ياسين الرضوان، ومسؤول البث والمصور لإصابات طفيفة بشظايا الصاروخين الذي انفجر أحدهما بالقرب منهم.

وتم نقل الفريق الصحفي إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية، بينما أوقع الهجوم 26 قتيلا وما يزيد عن 60 جريحا.

وقال مراسل "دوت الخليج"، ياسين الرضوان، إن فريق العمل تحرك مباشرة بعد الانفجار الأول، ضمن الإجراءات المتبعة لإخلاء مواقع الخطر.

وأضاف أنه خلال هذا التحرك، سقط صاروخ آخر في الموقع الذي كانوا فيه، مما أسفر عن تلف جميع معدات التصوير والبث.

وأوضح مراسل "دوت الخليج"، أن أحد الانفجارين وقع في مدرج المطار والآخر في الصالة.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن بينما كانت الحكومة الشرعية الجديدة تستعد للبدء في أداء مهامها.

في غضون ذلك، وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن الهجوم الذي استهدف المطار.