مسؤول بالبنتاجون: رصدنا تحضيرات إيرانية لهجمات بالعراق.. ومستعدون للرد بحزم

جدة - نرمين السيد - قبل أيام من الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى بضربة أميركية قرب مطار بغداد، حذر مسؤول عسكرى أمريكى من هجمات معقدة تحضرها إيران فى العراق، مشددا على أن الوضع خطير للغاية والتهديدات جدية، وفق ما أفاد المسؤول "واشنطن بوست".





دعا المسؤول العسكرى الأمريكى، طهران لسحب يدها من أى هجمات يتم الإعداد لها فى العراق، ‏كاشفا النقاب عن تسجيل تدفق كبير للسلاح من إيران إلى ‫العراق‬ فى الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول الرفيع فى البنتاجون، إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، اجتمعت مع قادة من فيلق القدس، وتم دعم هذه الميليشيات بأسلحة نوعية.

وأضاف أن إيران تريد الانتقام لمقتل سليمانى، والمعلومات الاستخبارية بهذا الشأن هى الأكثر إثارة للقلق منذ اغتيال قائد فيلق القدس قبل عام.

فى السياق، نقل الجيش الأمريكى قاذفتى قنابل من طراز B-52 ذات القدرة النووية، اليوم الأربعاء، إلى منطقة الشرق الأوسط "للتأكيد على التزام الجيش الأمريكى بالأمن الشامل وإظهار قدرة فريدة على النشر السريع لقوة قتالية ساحقة فى غضون مهلة قصيرة".

وفى بيان، قالت القيادة المركزية الأميركية، التى تشرف على العمليات العسكرية فى المنطقة، إن نشر القاذفتين بمثابة "رسالة ردع واضحة لأى شخص ينوى إلحاق الضرر بالأمريكيين أو المصالح الأمريكية".

ويأتى ذلك وسط توترات مستمرة مع إيران والميليشيات المدعومة من إيران فى العراق، فضلاً عن مخاوف من أن إيران قد تسعى لمهاجمة المصالح الأمريكية، فى ذكرى غارة الطائرة دون طيار التى قتلت الجنرال قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى.

وقال الجنرال فرانك ماكنزى، قائد القيادة المركزية: "تواصل الولايات المتحدة نشر قدرات جاهزة للقتال فى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أى خصم محتمل، وتوضيح أننا مستعدون وقادرون على الرد على أى عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا".

وتابع ماكنزى: "نحن لا نسعى إلى الصراع، لكن لا ينبغى لأحد أن يقلل من قدرتنا على الدفاع عن قواتنا أو التصرف بشكل حاسم ردًا على أى هجوم".