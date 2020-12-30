رئيس وزراء إيرلندا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التى تم اكتشافها مؤخرا فى بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع.





وأعلن مارتين، فى كلمة متلفزة، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشى على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس. وقال بحسب "روسيا اليوم": "فى الوقت الذى تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير". وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندى محذرا: "إنها تنتشر بوتيرة لقد تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما التى كانت لدينا".

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