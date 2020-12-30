تخطى 26 الف حالة.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بفرنسا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 ألفا و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أعلى ارتفاع في الاصابات منذ 18 نوفمبر الماضي.

فيما سجلت الوزارة 303 حالات وفاة بالبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضة، وذلك بالتزامن مع إنطلاق حملة التلقيح ضد الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا 2 مليون و 600 ألف و 498 حالة، و64 ألفا و381 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الحكمة تدرس فرض حظر تجول مبكر في بعض المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وقال الوزير الفرنسي، إن حظر التجول سيبدأ في الساعة السادسة مساء، بدلا من الثامنة مساء، في عدد من المناطق شرق ووسط فرنسا بسبب انتشار كورونا.

وأوضح فيران أن إجراءات الإغلاق الجديدة ستكون سارية في 2 يناير المقبل، قابلة للتمديد ما إذا كان هناك حاجة لذلك.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى صعوبة تخفيف قيود الإغلاق حاليا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده وأوروبا بأكملها.