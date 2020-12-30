نطير زي العصافير.. عاصفة تضرب مدينة صينية.. فيديو

تعرضت مدينة يانتاي، في إقليم شاندونج شرق الصين، لموجة من الرياح العاتية، تسببت في عدم قدرة المواطنين على السير خطوة واحدة.
وأصدرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من تعرض البلاد لرياح شديدة، قد تتسبب في بعض الخسائر.
ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة الشعب الصينية، عدم قدرة المواطنين في الطرقات على السير لخطوة واحدة، بسبب شدة الرياح في الشوارع.
وعلى الاتجاه الاخر، تحولت عاصفة "ماركو" إلى إعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كلم / ساعة، وذلك على امتداد جزء من ساحل الخليج الأمريكي في المكسيك.
وذكر راديو "أوروبا 1"، أن العاصفة المدارية "لورا"، ضربت كوبا، بعد أن قتلت ما لا يقل عن 12 شخصا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، بينما يتجه الإعصار "ماركو" جنوبا إلى الولايات المتحدة.
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