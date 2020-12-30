أكبر دية في تاريخ الكويت.. 20 مليون دينار لأسرة بعد مقتل الأب

نقلت صحيفة الراي الكويتية تنازل ورثة المتوفى الكويتي "محمد غزاي الميموني" الذي قُتل تحت تعذيب ضابطين وعسكريين يعملون في وزارة الداخلية عن الحكم الصادر بحق المتهمين.

وأشارت الصحيفة الي أن المتهمين ادينوا بالإعدام والسجن لمدة 15 سنة.

وأفادت الصحيفة أن أبناء المتوفين قبلوا الحصول علي دية 20 مليون دينار، على أن تكون التبرعات تحت إشراف وزارة الشؤون مقابل التنازل عن الحكم الصادر بحق المتهمين.

وابانت الصحيفة نقلا عن مصادرها قائلة : إن بعض الوجهاء وشيوخ الدين تقدموا لعتق رقبة ضابطي شرطة متهمين في القضية من حبل المشنقة، وما ان وصل الاتفاق إلى نهايته حتى باشر الطرفان اتخاذ الإجراءات لفتح حساب تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمع التبرعات.

كما نوهت الصحيفة إلى أنه نظرًا لوجود بعض العثرات القانونية تجاه بعض ورثة المجني عليه استدعى تقديم طلبات قانونية، لمنحهم الحق بالتنازل، وتم الانتهاء منها على أن يُعلن لاحقًا عن كيفية التبرع عبر رابط مالي تشرف عليه وزارة الشؤون، لتكون بذلك أكبر دية في تاريخ الكويت.

وفي السياق ذاته، نشر حساب عائلة العوضي " أحد المتهمين بالقضية" على وسائل التواصل رسالة توجه فيها بالشكر لأهل المرحوم محمد غزاي الميموني على تنازلهم عن عبدالله العوضي وسالم الراشد.