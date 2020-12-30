تعليقاً على تفجير مطار عدن.. سياسي يمني: نتوقع مزيد من الاستهدافات لإفشال اتفاق الرياض

استنكر السياسي اليمني عبد الله الحميقاني الهجوم الذي وقع اليوم في مطار عدن أثناء استقبال الحكومة اليمنية الجديدة حيث قال : على قدر الوجع جاء الرد الإجرامي من قبل من يدركون أهمية وصول الحكومة وكافة الوزراء وطواقمهم.

وقال "الحميقاني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ان هذا الامر متوقع، وما نستغربه ان يترك مطار عدن دون ما دفاعات أرضيه ودون وجود باترويت.

كما توقع السياسي اليمني ان تستمر الاستهدافات في المستقبل حيث تتواصل من قبل أعداء التوافق والاتفاق محاولةً منهم لإفشال اتفاق الرياض.

وختم تصريحاته قائلاً: ان ‏إصرار الحكومة على المضي في عملها من الداخل، واصرار التحالف على تنفيذ الشق الأمني المفضي لتوحيد المكونات الأمنية هو أبلغ رد على المتربصين ومن يقفون وراء جريمة اليوم.

وكان اليوم الأربعاء قد وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بالتزامن مع هبوط طائرة تقل وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.

وأفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا الانفجار الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية إلى 26 قتيلاً.