في ذكرى اغتيال سليماني| تحذير من هجوم محتمل.. واستنفار بصفوف القوات الأمريكية في العراق

صرح مسئولون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمريكية، تستعد لهجوم إيراني محتمل لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن استعدادات القوات الأمريكية في العراق، تأتي قبل يوم من الذكرى الأولى لاغتيال زعيم فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد العام الماضي.

ودفع الجيش الأمريكي بقاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52" للتحليق فوق الخليج في مهمة استغرقت 30 ساعة من أجل توجيه رسالة تحذير إلى إيران حتى لا تشن هجومًا على القوات الأمريكية في العراق.

وقال الجنرال، كينيث فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة مستمرة في نشر قوات جاهزة للقتال في منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي هجوم محتمل. وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية أننا مستعدون وقادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو ضد مصالحنا".

وأضاف ماكينزي: "لا نسعى إلى الصراع، لكن لا ينبغي لأحد أن يقل من قدراتنا على الدفاع عن قواتنا أو التصرف بحسم ردًا على أي هجوم".

وأكد مسئول أمريكي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إرسال قذاذفتين أمريكيتين إلى الخليج العربي، يعكس القلق المتزايد لواشنطن، في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض، موضحًا أن إيران ستفكر في الانتقام لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، والذي تم اغتياله على يد قوات أمريكية في العراق.

وكان ترامب وجه رسالة تحذير لإيران، عقب استهداف السفارة الأمريكية في العراق بالصواريخ، الأسبوع الماضي، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص.

وقال ترامب وقتها: "نصيحة صحية لإيران.. إذا قُتل أي أمريكي سأحمل إيران المسؤولية.. فكروا بذلك جديًا".