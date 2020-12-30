كل ما تريده عن نظام فارس ورابط الخدمة الذاتية الجديد وطريقة التسجيل وتفعيل الحساب الخاص والتعريف بالراتب وطلبات الإجازة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية وكيفية التسجيل وتفعيل الحساب الخاص لجميع العاملين بقطاع وزارة التعليم، ونظام الخدمة الذاتية ما هو إلا نظام فرعي من أنظمة فارس يقدم العديد من الخدمات الهامة التي يستطيع العاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين وإداريين ومستخدمين وعمال الحصول عليه، كما يمكنهم أخذ الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية بشكل آلي دون أن يرجعوا إلى الإدارة، كما يمكن للموظف تتبع المعاملة لحين صدور قرار عبر الموقع.

رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية وطريقة التسجيل وتفعيل الحساب الخاص

الخدمات التي تتاح للمدير

أولاً| الطلبات

1- الإبلاغ عن غياب موظف.

2- تقديم طلب بدل للموظف.

3- رفع مباشرة للموظف بسبب إجازة.

ثانياً| الاستعلامات:

1- يمكن للمدير الإستعلام عن الموظفين.

2- وكذلك الاستعلام عن طلبات الموظفين.

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ثانياً| الخدمات المتاحة للموظفين

أولاً| الطلبات:

1- الإجازات

2- التبليغ عن مباشرة العمل بعد إجازة.

3- تقديم طلب البدلات.

4- طلب قطع الإجازة.

5- طلب تمديد الإجازة.

6- طلب تعديل المدة الخاصة بالإجازة.

7- طلب إلغاء الإجازة.

8- طلب تعديل موعد بدء الإجازة.

9- طلب تقاعد.

ثانياً| الاستعلامات المتاحة للموظفين في نظام فارس

1- الإستعلام عن الرواتب.

2- الإستعلام عن البيانات الأساسية للموظف.

3- الإستعلام عن بيان سجل الموظف.

4- الإستعلام عن بيان خارج الدوام.

5- الإستعلام عن بيان الإنتدابات.

6- الإستعلام عن الطلبات المعلقة.

روابط دليل المستخدم للخدمة الذاتية والخدمات المقدمة بنظام فارس

رابط التعريف بنظام فارس الخدمة الذاتية

رابط التسجيل لالخدمة الذاتية فارس

التسجيل لأول مرة في الخدمة الذتية

رابط الدخول على الشبكة الداخلية

رابط تفعيل التحقق الثنائي

طلبات الصرف من المستودعات للمدارس https://sshr.moe.gov.sa/.

لمعرفة طريقة التسجيل في الخدمة الذاتية

فيديو شرح كيفية طلب اجازه

فيديو شرح طلب تعريف بالراتب