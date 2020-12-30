الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

استدعت الخارجية المصرية مساء الأربعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال ببان نشر على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك:"استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري."

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