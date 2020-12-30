الخارجية اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مطار عدن بأربعة صواريخ

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، بحسب "سبوتنيك"، إن الحوثيين استهدفوا "مطار عدن الدولى ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا والذين ناهز عددهم حتى الآن المائة ما بين قتيل وجريح".
واعتبرت أن استهداف المطار المدنى "يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولى الإنسانى وجريمة إرهابية نكراء تتطلب الإدانة والشجب من كافة أعضاء المجتمع الدولى".
وأكدت الوزارة، أن الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هى الجهة التى قامت بهذا العمل الإرهابى من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التى استخدمتها هذه المليشيات فى جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية.
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