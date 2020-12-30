مجلس النواب الليبى يحذر من المسارات الموازية ويؤكد التزامه بإعلان القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأشاد صالح، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، بالتقدم الكبير فى مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، لكنه أكد فى ذات الوقت أن الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق فى بلد شهد صراعا دمويا، مشددا على أنه من غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عدديا.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم فى اختيار ممثليهم فى المجلس الرئاسى ورئاسة الوزراء، ودون خضوع لإرادة إقليم آخر، ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم، وتصادر حقهم فى اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث فى قائمة الآليات المقترحة فى منتدى الحوار السياسى برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا.

وعدّ صالح، بنود مبادرة رئاسة مجلس النواب بمثابة الحل الواقعى والعملى للأزمة فى ليبيا، لافتا النظر إلى أنها استفادت من تجربة الآباء المؤسسين التى تُوجِت بصياغة دستور عام 1951 وانطلاقة مسيرة بناء ليبيا الحديثة على ثلاث أقاليم تاريخية يتشارك فيها الشعب الليبى دون تهميش أو إقصاء فى صناعة القرار السياسى والاقتصادى تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات.

وقال: اخترنا مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، مسار سياسى ينتهى إلى تشكيل مجلس رئاسى من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التى اخترناها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها.

وبالنسبة للمسار العسكرى لفت "صالح"، النظر إلى أنه ينتهى إلى وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية، والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن هدف هذا المسار هو وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين -وهو ما تحقق فعليا- وحماية السيادة الوطنية، ووقف التدخل الأجنبى.

وأوضح أن المسار الدستورى، الذى تتبناه مبادرة رئاسة مجلس النواب يعيد الحق لليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة دون إملاءات، وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بحيث يُستفتَى سكان كل إقليم على حده، على أن نكتفى فى الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وعن المسار الاقتصادى أكد رئيس مجلس النواب، أنه يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم، وتحمى الاستثمارات الليبية فى الخارج، وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضى على الفساد، مشيرًا إلى أن ملامح هذا "الإنجاز" ستظهر "مع بداية 2021 فور البدء فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة".

ونوه صالح، بـالتقدم الكبير فى مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، وهى أملنا فى الوصول إلى سلام و استقرار دائم ينعم فيه الشعب الليبى بحياة كريمة وتتطهر فيه البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وحسب صالح، فإنه يقع على عاتق المجلس الرئاسى الجديد -إضافة إلى مهامه المحددة فى الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى أثناء المرحلة التمهيدية- العمل على "إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسى فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وتهيئة المواطن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر2021".

ورأى صالح، أن المرحلة التمهيدية التى تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسى، وحكومة الوحدة الوطنية عملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كل الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسى على الأرض.