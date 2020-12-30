وزير الخارجية اليمني: استهداف الحوثيين للحكومة في عدن فعل إجرامي

اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الحكومة في مطار عدن الدولي، لافتا الي ان استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي هو فعل إجرامي وإرهابي .
وبحسب وكالة الأنباء اليمين "سبأ" فقد دعا ابن مبارك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي بلغة واضحة وبدون مواربة.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أن أعضاء الحكومة أصبحوا أكثر إصرارًا وأشد عزيمة على مواصلة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.
وكان اليوم الأربعاء وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بالتزامن مع هبوط طائرة تقل وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن .
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.
وأفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا الانفجار الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية إلى 26 قتيلا.
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