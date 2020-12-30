خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 101 إصابة بـ كورونا و 8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ١٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الصحة السورية في بيان لها اليوم ان إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى ١١٣٤٤.

كما رصدت الوزارة السورية تعافي ٤٨ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى ٥٢٩٦.

وسجلت الوزارة أيضا وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٠٤.