بسبب الكمامات.. سعوديون يعتدون على حراسات أمنية

رفض 4 سعوديين ارتداء الكمامة كأحد الإجراءات الاحترازية التي فرصتها السلطات في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء دخولهم احد المجمعات التجارية بالعصامة السعودية الرياض.

وبدوره بين مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الكريديس في تصريحات صحفية له انه تم القبض على المتهمين، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت في وقت سابق عبر صفحتها علي تويتر أن عدم استخدام الكمامات بشتي أنواعها القماشية أو الطبية أو ما من شأنه تغطية الأنف والفم في ظل الجائحة يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر إن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغردت الوزارة قائلة: "حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء".

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة