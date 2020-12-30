نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يجدد التزامه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
جدد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي التزامه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال صالح في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: يجب تطهير ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية.
وأضاف: سيتم الآن وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح صالح أن التسوية السياسية على وشك تلبية مطالب الشعب.