نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يجدد التزامه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جدد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي التزامه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال صالح في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: يجب تطهير ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية.

وأضاف: سيتم الآن وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح صالح أن التسوية السياسية على وشك تلبية مطالب الشعب.