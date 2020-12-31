تمويل نقدي 500 آلف ريال بدون تحويل الراتب و لا كفيل لدى السعودية للتمويل

تمويل نقدي 500 آلف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لدى الشركة السعودية للتمويل فالشركة السعودية للتمويل هى من أشهر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية وعندما بدأت الشركة السعودية للتمويل عام 1990 كان أول هدف لها هو تقديم كل ما يلبى متطلبات العملاء المختلفة ففى مقال اليوم وعن طريق موقع ثقفني سوف نتعرف سوياً على أهم شروط الحصول على القرض لدى الشركة السعودية للتمويل وأهم المميزات وطريقة التقديم

القرض النقدي لدى الشركة السعودية للتمويل يتميز بأنه قرض لا يحتاج إلى تحويل الراتب

التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل بأن العميل يستطيع السداد المبكر في أى وقت

يتميز القرض النقدي لدى الشركة السعودية للتمويل بأن مبلغ القرض يصل إلى 500 آلف ريال سعودي

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تصل إلى 100 آلف ريال سعودي ولا يحتاج لكفيل أو ضامن

القرض المقدم من الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي

أهم مزايا القرض لدى الشركة السعودية للتمويلشروط التقديم للقرض الشخصي

فقد وضعت الشركة السعودية للتمويل عدد من الشروط يجب توافرها لدى طالب الحصول على التمويل من الشركة السعودية للتمويل وسوف نتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة وهي كالآتي

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل الراغب في الحصول على التمويل 21 عام

يشترط أن يكون المواطن المتقدم لطلب التمويل من الشركة السعودية للتمويل قد عمل مدة 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي و 6 أشهر للعاملين بالقطاع المصرفي و 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص

يقوم العميل الذى يريد الحصول على التمويل بتقديم كشف حساب بنكي لمدة آخر 3 أشهر

يتقدم العميل بتقديم تعريف بالراتب

ثم يقوم العميل بملئ طلب الحصول على التمويل

المستندات المطلوبة لطلب التمويل من الشركة السعودية للتمويلطريقة الحصول على التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل

يستطيع العملاء التقديم لطلب الحصول على التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للتمويل أو من خلال زيارة فرع من فروع الشركة السعودية للتمويل