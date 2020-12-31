تمويل نقدي 500 آلف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لدى الشركة السعودية للتمويل فالشركة السعودية للتمويل هى من أشهر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية وعندما بدأت الشركة السعودية للتمويل عام 1990 كان أول هدف لها هو تقديم كل ما يلبى متطلبات العملاء المختلفة ففى مقال اليوم وعن طريق موقع ثقفني سوف نتعرف سوياً على أهم شروط الحصول على القرض لدى الشركة السعودية للتمويل وأهم المميزات وطريقة التقديمأهم مزايا القرض لدى الشركة السعودية للتمويل
- القرض النقدي لدى الشركة السعودية للتمويل يتميز بأنه قرض لا يحتاج إلى تحويل الراتب
- التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية
- يتميز التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل بأن العميل يستطيع السداد المبكر في أى وقت
- يتميز القرض النقدي لدى الشركة السعودية للتمويل بأن مبلغ القرض يصل إلى 500 آلف ريال سعودي
- التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تصل إلى 100 آلف ريال سعودي ولا يحتاج لكفيل أو ضامن
- القرض المقدم من الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي
فقد وضعت الشركة السعودية للتمويل عدد من الشروط يجب توافرها لدى طالب الحصول على التمويل من الشركة السعودية للتمويل وسوف نتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة وهي كالآتي
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل الراغب في الحصول على التمويل 21 عام
- يشترط أن يكون المواطن المتقدم لطلب التمويل من الشركة السعودية للتمويل قد عمل مدة 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي و 6 أشهر للعاملين بالقطاع المصرفي و 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص
- يقوم العميل الذى يريد الحصول على التمويل بتقديم كشف حساب بنكي لمدة آخر 3 أشهر
- يتقدم العميل بتقديم تعريف بالراتب
- ثم يقوم العميل بملئ طلب الحصول على التمويل
يستطيع العملاء التقديم لطلب الحصول على التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للتمويل أو من خلال زيارة فرع من فروع الشركة السعودية للتمويل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل نقدي 500 آلف ريال بدون تحويل الراتب و لا كفيل لدى السعودية للتمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.