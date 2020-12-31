الأمم المتحدة تعلن موعد الانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - فى وقت يأمل فيه الليبيون، أن تصل المفاوضات السياسية بين الأطراف إلى حل يرضى الجميع، حددت ممثلة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى ويليامز، يوم الـ 24 من ديسمبر القادم أى 2021، موعداً للانتخابات الليبية.





وكانت بعثة الأمم المتحدة قد تأملت أن تساعد الجلسة الافتراضية التى عقدت الأربعاء، فى تجاوز المأزق الذى عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.

من جانبه، قال عضو بارز فى لجنة الحوار السياسى طلب عدم الكشف عن اسمه فى تصريح إلى "العربية.نت"، أن أجندة الاجتماع شملت مناقشة سبل الخروج من الانسداد السياسى وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى تصريح لـ"العربية"، أن استئناف المحادثات "لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية"، حسب قوله.

يشار إلى أن ممثلى فرقاء النزاع الليبى كانوا عقدوا جولة مفاوضات مباشرة فى ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية فى النصف الأول من شهر نوفمبر الماضى، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية فى 24 نوفمبر 2021 الذى يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.

واتفق الليبيون، بحسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين، وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".

بيد أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل فى التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التى خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها فى مدينة سرت قبل نهاية العام الجارى لإنهاء الانقسام المناطقى والسياسى والعسكرى فى ليبيا.