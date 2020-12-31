من جديد .. ترامب ينتقد الانتخابات الأمريكية : لا تناسب دول العالم الثالث

جدة - نرمين السيد - انتقد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مجددا انتخابات الرئاسة التى أجريت مؤخرا فى الولايات المتحدة، معتبرا أنها "لم تتماش حتى مع معايير دول العالم الثالث".





وقال ترامب، فى تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "كان عدد الأصوات فى الولايات المتحدة أكبر من عدد الأشخاص الذين صوتوا، أكبر بكثير.. هذه المهزلة لا يمكن أن تستمر". وأضاف الرئيس الأمريكى: "هذه الانتخابات كانت مزورة، إنها غير مناسبة حتى بالنسبة لدول العالم الثالث".

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