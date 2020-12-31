شاهد.. حريق هائل في لبنان

نقل موقع قناة "ال بي سي" فيديو لحريق هائل في منطقة محرم طرابلس بسبب ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة في مركز لتجمّع السيارات بالمنطقة مما ادي إلى اشتعالها.

وذكر الموقع اللبناني ان الحريق تسبب في اشتعال النيران بعدد كبير من الإطارات المستعملة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار الموقع الي انه لم يتم رصد اي إصابات أو خسائر بشرية.

ويشار الي ان مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان كانوا قد اقدموا على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.

وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.

وبحسب موقع "لبنان 24" وقع خلاف بين لاجئ سوري الجنسية وبين أخوين لبنانيين أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، وذلك بسبب مباراة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس.

وذكر الموقع أن الشاب السوري أقدم على الاعتداء على الأخوين بآلة حادة، حيث أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.

وبحسب القارير، فإن عدد خيم اللاجئين السوريين التي تم حرقها في منطقة المنية تبلغ أكثر من 100 خيمة تسكنها عائلا سورية.

وتعمل فرق الإطفاء على محاولة السيطرة على الحريق، بينما نزحت معظم العائلات السورية الى عكار والضنية وطرابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق الهائل، واشتعال النيران بالمخيمات.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد الحادث الذي أدى لنزوح مئات العائلات السورية من مخيم المنية.