ارتفاع ضحايا الجيش السوري في هجوم دير الزور إلى 37 قتيلاً

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الجيش السوري في تفجير حافلة على طريق دير الزور إلى 37.
وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وقوع حادث إرهابي في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ببولمان على طريق دير الزور.
وذكرت الوكالة السورية في تقريرها النقاب، نقلًا عن مراسلها بموقع الحادث إن التفجير تسبب في تدمير شديد في منطقة كباجب السورية.
وأدى الحادث الإرهابي إلى مقتل 28 مواطنًا وجرح 8 آخرين بحسب ما ذكرت الوكالة السورية.
وكانت سوريا قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على منطقة النبي هابيل بريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية بوابل من الصواريخ انطلقت من شمال الجليل، استهدفت وحدة تابعة للدفاع الجوي بريف دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
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