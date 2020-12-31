بعد انفجار عدن.. وزير الإعلام اليمني يوجه رسالة إلى العالم

وجه وزير الإعلام اليمني، أمس الأربعاء، رسالة إلى المجتمع الدولي بعد انفجار عدن، الذي نفذته ميليشا الحوثي الإرهابية الممولة من إيران.

وبحسب "الشرق الأوسط" السعودية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن اليمن يطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن الجماعات الإرهابية.

وأعلن سقوط قتيل ونحو 10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن.

وأشار الأرياني إلى أن جرائم الحوثيين في استهداف الصحفيين فاقت ما ارتكبته داعش والقاعدة.

كانت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بالتزامن مع هبوط طائرة تقل وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.

وافادت مصادر طبية يمنية، اليوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا الانفجار الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية إلى 26 قتيلا.