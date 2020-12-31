أمريكا: أكثر من 2.5 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفاً و125 شخصاً في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأربعاء، ووزعت 12 مليونًا و409050 جرعة.
وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.
كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز يوم الاثنين، قد أشارت إلى تطعيم مليونين و127 ألفاً و143 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 11 مليوناً و445175 جرعة.
وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق إلى 19 مليونا و432 ألفا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 3390 إلى 337419 حالة.
ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.
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