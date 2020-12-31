انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وموعد صرفها 1442 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الاستعداد لصرف الدفعة الجديدة من برنامج المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكدت على أن صرف مقطوعة الضمان مستمرة مستقبلاً ولا يوجد نية لدى الحكومة لوقفها كما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، مثمنة قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة الأعباء الاقتصادية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من أجل إضافة مستفيدين جُدد.

ما هي المساعدة المقطوعة؟ وشروطها

المساعدة المقطوعة هي إحدى برامج الدعم والحماية الاجتماعية السعودية للمواطنين من الفئات الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا، بغرض تحسين ظروف المعيشية، وتتطلب عدد من الشروط الأساسية، منها:

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا داخل المملكة.

ألا يكون المستفيد مقيمًا خارج المملكة لمدة 3 شهور متتالية في العام الواحد.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للصرف.

ألا يملك المستفيد سجلات أو رخص تجارية.

تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة والمطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

ألا يكون مشمولاً ببرنامج دعم آخر.

بلوغ عمر المتقدم 35 عاماً، فأكثر.

رابط الاستعلام إلكترونيًا

جدير بالذكر بأنه يتم خلال الفترة الأخيرة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، مع تقديم المستمسكات الرسمية الغير مستوفاه من بعض الأفراد مثل ما يثبت الإقامة في نطاق خدمات المكتب، مثل مشاهد دراسية للأولاد، أو صورة من صك المنزل، أو فاتورة الكهرباء، بينما يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول عبر رابط: https://hrsd.gov.sa، ثم تسجيل البيانات الأساسية لاسم المستخدم والرقم السري.