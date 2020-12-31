نظام نور ونتيجة الطالب برقم الهوية 1442 واستخراج الشهادة إلكترونياً

نظام نور أعلن عن نتائج الطلاب ويمكن لهم معرفة النتيجة برقم الهوية بالإضافة إلي أستخراج الشهادة المدون بها درجات المواد إلكترونياً و نتائج الطلاب برقم الهوية فقط كل ما هو مطلوب للحصول علي النتيجة الخاصة بكل طالب كل ما عليك هو أنك قد قمت قبل ذلك في تسجيل نظام نور علي الموقع الرسمي الخاص به حتي تتمكن من معرفة النتيجة و نضام نور وهو المعروف منذ فترة بأنه النظام بكل الخدمات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية و نور برنامج من ضمن الخطة الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوي الخدمات حتي يتم توفير الجهد والوقت بدل الانتقال لمقرات المدارس لمعرفة النتيجة توفر ذلك علي موقع نور وصرحت وزارة التربية والتعليم منذ يوماً واحداً عن العملية الخاصة بمعرفة درجات ونتيجة الطلاب حتي يتمكنوا من معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية والتي تخص الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية وذلك بعد أن أنهت الطلاب أمتحاناتهم يوم الخميس الماضي .

نظام نور 1442 والإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب بالفصل الدراسي الأول :-

صرحت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أن نتيجة المرحلة الابتدائية ومرحلة الثانوية العامة والمرحلة المتوسطة يتم الآن إعلانها علي المنصة الخاصة في موقع نور وذلك برقم الهوية لجميع الطلاب وجميع الطالبات للمراحل المذكورة كما يهتم كل معلمي وزارة التربية والتعليم ببذل المجهود للانتهاء من تصحيح جميع المواد حتي يتم الإعلان عنها ويتم وضع النتيجة لكل طالب في حسابه الخاص علي نضام نور .

الخطوة الأولي التي يجب إتباعها هي الدخول علي الموقع الرسمي ويكون تم تسجيل نظام نور باسم المستخدم . الخطوة الثانية يجب علي ولي أمر كل طالب أن يقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالطالب ، أسم المستخدم والرقم السري الخاص به . الخطوة الثالثة بعد الخطوات السابقة يتم النقر علي خانة دخول . إدخال الرقم الخاص بالهوية وتكون سارية المفعول للعام 1442 . بعد الدخول علي الصفحة الخاصة بالطالب تكون النتيجة معلنة بكل المواد ودرجاتها . يتم أختيال القسم الخاص بنتيجة الطالب في الاختيار المتاح لذلك لكل مرحلة تعليمية .

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1442 علي الموقع الرسمي :-

رقم الهوية هي الوسيلة المطلوبة من كل طالب لمعرفة النتيجة الخاصة به ومن المعروف عن نظام نور هو من الأنظمة التي تتبع وزارة التربية والتعليم داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبه يستطيع الطالب أن يستمد تعليمه أيضاً عن بعد بالإضافة لخدمات أخري يستفيد منها الطالب وكان حرص الوزارة علي إطلاق هذا الموقع حتي يستفيد الطالب بشكل كامل من المواد التي تخص كل مرحلة تعليمية علي حدا لمراحل مختلفة .

نظام نور هي منصة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية التي تتيح خدمات عديدة للطلاب باختلاف المراحل التعليمية والتي كانت من ضمن الخطة الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية ضمن خطة 2030 للارتقاء بالمستوي التعليمي وأيضاً لتكون خطوة من خطوات النهضة التكنولوجية داخل السعودية وصرحت الوزارة بأن النتائج الخاصة بجميع المراحل التعليمية قد تم أعتمادها ووضعها علي الموقع الخاص بالنظام .