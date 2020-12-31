التسجيل في نظام فارس الجديد 2021_ 1442

طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد الذي يضم الكثير من المميزات التي تتيح للطلاب والطالبات من كلاً من المعلمين وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، كما أنه يمكنك من مراجعة كافة البيانات الشخصية والأساسية للإداريين والمعلمين، والقيام بمراجعة سجلات التوظيف لجميع العاملين بالوزارة، واحتل بالفترة الماضية على إقبال كبير بعد أن توقف عن العمل لعدة أيام بسبب التحديث والصيانة، وقد تم إعادة تفعيله مجدداً، ويرغب الكثير التسجيل به قبل أن يتم إلغاء تفعيل الدورات التدريبية الخاصة به.طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد
قام وزير التربية والتعليم الدكتور “حمد آل الشيخ” أن منصة التعليم عن بعد قد حققت نجاح كبير بالأيام الماضية، من خلال التسجيل عبر منصة مدرستي، وعند القيام بالتسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية لكي يستفيد من الخدمات المتنوعة التي يقوم الموقع بتقديمها لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لسهولة الاستعلام عن الراتب والقيام بتقديم طلب الاجازة، والقيام بتقديم طلب بدل للموظفين، وغيرها من خدمات النقل والاستعلام عن الحوافز والعلاوات على مدار العام، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد إلكترونياً والحصول على ما ترغب به من بين خدماته الكثيرة.كيفية التسجيل بنظام فارس إلكترونياً
عند الرغبة في تفعيل نظام فارس الجديد يجب اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:
- في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع نظام فارس
- يقوم المستخدم بإضافة الاسم على أن يكون بطريقة صحيحة.
- يقوم بتسجيل كلمة المرور.
- يقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص به.
- من ثم يتم النقر على اختيار التطريز المهني للمعلمين ومدة الخدمة الذاتية للموظف.
- يتم النقر بعد ذلك على تسجيل البيانات.
- وبهذا يكون قد أصبح لديك حساب مفعل عبر نظام فارس يمكنك من الاستعلام والتمتع بخدماته.
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