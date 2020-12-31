موعد الأوكازيون الشتوى 2021 تخفيضات تصل إلى 50 %

موعد الأوكازيون الشتوى 2021 , فترة الاوكازيون الشتوي من الفترات التي يترقبها العديد من الأشخاص سواء كانوا البائعين أو المشتريين على أحر من الجمر، وهذا يرجع إلى حالة الركود التي تشهدها حركة البيع وانخفاض نسبة المبيعات وقلة تفاوت البائعين إلى الشراء، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

موعد الأوكازيون الشتوى 2021

أكد سيادة نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة على أن موعد الأوكازيون سوف يوافق 27 يناير الحالي، وتوقع بأنه سوف يظل جاري حتى عيد الأم وليس في موعده المحدد قبل ذلك.

وهذا حتى تكون فرصة لكل المحلات التجارية، حتى تتمكن من تحقيق أعلى نسبة مبيعات حتى ترتفع لتصل إلى نحو 50%، كما توقع أيضاً بأنه لن تشد ملابس الصيف ارتفاع كبير، وهذا بسبب انخفاض سعر الدولار.

وأكد بعض البائعين على أن هناك بعض التخفيضات التي تم إطلاقها في الوقت الحالي وقد تراوحت من 25% إلى 60%، وقد تتجاوز هذه النسبة، مما نتج عنه ازدهار حركة البيع وتطورها.

نصائح قبل التوجه للشراء في الأوكازيون الشتوي

هناك مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها واتباعها قبل الشراء فترة الاوكازيون الشتوي، وهي كالتالي: