اكتفى ليفربول البعيد عن مستواه بتعادل مخيب للمرة الثانية على التوالي أمام منافس متعثر بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأتيحت الفرصة لفريق المدرب يورغن كلوب بالابتعاد في الصدارة بفارق خمس نقاط لكن حامل اللقب فشل في هز الشباك بعد إهدار الفرص وأداء عنيد من نيوكاسل.
وأضاع محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو عدة فرص فيما أنقد كارل دارلوف حارس نيوكاسل بعض المحاولات.
وكان ليفربول تعادل 1-1 مع ضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وسبق له التعادل في ملعب فولهام المتعثر في وقت سابق من الشهر الحالي.
وما زال ليفربول في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متقدما بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد الذي خاض 15 مباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل مخيب لليفربول أمام نيوكاسل المتعثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.