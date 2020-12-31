رابط نظام نور بالهوية فقط NOOR for Results الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

جاء فيما يخص الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1442 للفصل الأول، قرار وزارة التعليم بتفعيل الرابط لتسهيل عملية الحصول علي درجات وشهادات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بعد انتهاء عمليات التصحيح في العديد من المدارس، وقد زفت مدرسة متوسطة سلمة بن قيس إلي أبنائها في المرحلة المتوسطة خبر إرسال إشعار الدرجات إلي حساب ولي الأمر عبر موقع نور للنتائج، وسنترك لكم كيفية الاستعلام الآن.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 noor

تقدم وزارة التعليم السعودي رابط النتائج برقم الهوية عبر نظام نور لنتائج الطلاب في المراحل المختلفة، ويمكنكم الحصول علي درجات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة، هذا بعد أن جاءت بشري وزير التعليم الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، بأن النتيجة مرتفعة لمعظم الطلبة والطالبات بعد النجاح الذي حققته منصة مدرستي في تقديم التعليم عن بُعد خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها الوزارة.

كما أكد السيد وزير التعليم، أن المنصة ستستمر خلال الفصل الدراسي الثاني في تقديم الفصول الافتراضية، مع قرار إعلان استقبال طلبات التسجيل الجديدة للصف الأول الابتدائي عبر النظام الإلكتروني نور المركزي بداية من يوم 23 يناير 2021 المقبل في المرحلة الأولي.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

يمكنكم استعلام نتائج نظام نور بالهويه الآن، وذلك عن طريق الخطوات المبسطة التي نوفرها لكم من أجل استعلام نتيجة طالب برقم هويته الشخصي.

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

يمكنكم بهذا الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر رابط نور برقم الهوية الوطنية بكل سهولة، مبارك النجاح للجميع.