رابط نظام فارس الجديد 1442 وطريقة تسجيل أنشطة التطوير المهني

رابط نظام فارس الجديد 1442، بدأ منذ يوم الأحد الماضي الموافق 27/12/2020 الموافق 12/5/1442 في تفعيل الأيقونة الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني، في شاشة بيانات التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لكي يتم اعتمادها، على أن تستمر أعمال إرسال بيانات التطوير المهني حتى أواخر الأسبوع الجاري، حيث أن أخر موعد لإرسال بيانات التطوير المهني الخاص بالمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية المختلفة هو يوم الخميس المقبل الموافق 16/5/1442 الموافق 31/12/2020 وذلك عبر أيقونة بيانات التطوير المهني والتي تم تفعيلها الآن على نظام فارس الجديد 1442.

ورابط نظام فارس الجديد 1442 يشهد حالياً بحث كبيراً من قبل السادة المعلمين الراغبين في تسجيل بيانات أنشطة التطوير المهنى الخاص بهم، ولهذا فإن الموقع يشهد بين الحين والأخر تعطلاً كبيراً، حيث أن اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 هو أخر موعد لتلقي بيانات أنشطة التطوير المهنى من قبل السادة المعلمين، وذلك حتى يتسني للسادة قائدي المدارس في اعتماد بيانات أنشطة التطوير المهني وهذه العملية أيضاً تتم عبر رابط نظام فارس الجديد 1442.

طريقة إرسال بيانات التطوير المهني 1442:-

يمكن للسادة المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإدارية التعليمية القيام بإرسال بيانات التطوير المهني من أجل اعتمادها من قبل الرئيس المباشر وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على نظام فارس.

اختيار صلاحيات الخدمة الذاتية.

الدخول على بيانات الأنشطة للتطوير المهني، ثم إدخال اسم الدورة ومدة الدورة وتاريخ الدورة.

يتم إدخال اسم الجهة التي تم الحصول على الدورة منها.

أن يكون النشاط في المجال التعليمي التربوي ومتوافق مع طبيعة عمل المعلم أو الموظف والتخصص.

أن لا يكون نشاط التطوير المهني منتهياً بمؤهل علمي.

ألا يكون قد سبق من قبل الاستفادة من نشاط التطوير المهني عن طريق الحصول على درجة وظيفية.

لا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية.

جهة نشاط التطوير المهني هي وزارة التعليم أو أياً من الجهات التابعة لها، أو الجهات ذات الشراكة مع وزارة التعليم أو الجهات التي تتعاون مع وزارة التعليم مثل الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعترف بها داخل المملكة وأيضاً هيئة التعليم والتدريب، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. معهد الإدارة العامة.

اليوم الواحد يعادل خمس ساعات في التطوير المهني.

شروط اعتماد أنشطة التطوير المهني 1442:-الضوابط العامة لرصد ساعات أنشطة التطوير المهني المتحققة خلال مدة خدمتهم السابقة:-

ونظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني مستحدث من قبل وزارة التعليم السعودية ويقوم بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية مثل الاستعلام عن الراتب، تقديم طلبات أجازه، الاستعلام عن الراتب، تقديم طلبات تمديد الإجازة … إلخ.